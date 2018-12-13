قناة الأهلي تعلن برنامجها المواجهة جيما الإثيوبي

تبث قناة النادي في السادسة مساء غد الجمعة، مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، والمقرر إقامتها بملعب برج العرب.





يبدأ الاستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلٍ من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.





وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.





محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي





استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد أمام جيما الإثيوبي في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المنتظر أن يلعب محمد هاني في مركز قلب الدفاع بجوار ساليف كوليبالي الذي يعود مرة أخرى للظهور مجددا في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن أخر مباراتين.

كما يقود كريم نيدفيد الجبهة اليمنى، بعدما لعب في وسط الملعب في المباراة الماضية، لعدم قيد باسم علي إفريقيا، ومشاركة هاني في مركز المساك، فيما يعود وليد سليمان للتشكيل الأساسي بعدما غاب عنه أمام الطلائع ليحل بدلا من أحمد الشيخ الغير مقيد إفريقيا.



