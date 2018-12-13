الاتحاد الأوروبى يثمن استئناف مدريد وباريس ضد حدود الانبعاثات الكربونية

قدّرت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، الاستئنافات التي قدمتها سلطات مدريد وباريس وبروكسل ضد تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات المركبات التي زادت من حدة التلوث.

ولذا قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اللائحة الجزئية للجنة التي تضع حدودا لانبعاثات أكاسيد النيتروجين عالية جداً لاختبار السيارات والمركبات التجارية الخفيفة الجديدة.





ووفقاً للمحكمة في بلاغها، لم تكن المفوضية الأوروبية مختصة بتعديل حدود انبعاثات "يورو 6" الخاصة بالاختبارات الجديدة في ظروف القيادة الحقيقية، وتتعارض هذه اللوائح مع تشريعات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وغيرها من اللوائح.