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الاتحاد الأوروبى يثمن استئناف مدريد وباريس ضد حدود الانبعاثات الكربونية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:49 م
الاتحاد الأوروبى يثمن استئناف مدريد وباريس ضد حدود الانبعاثات الكربونية
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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قدّرت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، الاستئنافات التي قدمتها سلطات مدريد وباريس وبروكسل ضد تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات المركبات التي زادت من حدة التلوث.

 

ولذا قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اللائحة الجزئية للجنة التي تضع حدودا لانبعاثات أكاسيد النيتروجين عالية جداً لاختبار السيارات والمركبات التجارية الخفيفة الجديدة.


ووفقاً للمحكمة في بلاغها، لم تكن المفوضية الأوروبية مختصة بتعديل حدود انبعاثات "يورو 6" الخاصة بالاختبارات الجديدة في ظروف القيادة الحقيقية، وتتعارض هذه اللوائح مع تشريعات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وغيرها من اللوائح.

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