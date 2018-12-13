‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النيابة تستدعي أهل المحامي في واقعة انتحاره شنقا داخل شقته

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:47 م
النيابة تستدعي أهل المحامي في واقعة انتحاره شنقا داخل شقته
طباعة
Advertisements
داليا عادل
 
Advertisements

وتباشر نيابة حلوان، التحقيق في واقعة انتحار محامي شنقا داخل شقته.

 

وكما أمرت النيابة، باستدعاء أهل المتوفى.

 

وكانت النيابة، أمرت في وقت سابق الطب الشرعي بتشريح جثة المحامي وإرسال تقرير مفصل بالواقعة والوقوف على ملابستها.

 

يذكر أن قسم شرطة حلوان تلقى إخطارا باستقبال مستشفى النصر العمالي "ع.ع" 38 سنة، محامٍ، جثه هامدة.

 

وبالانتقال وسؤال شقيقه ووالده، أكدا أنهما عثرا عليه معلق من رقبته في سلك دش بشباك داخل غرفته في الشقة التي يقيم فيها وحاولا إسعافه ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

 

وأضاف شقيقه، أنه عندما عاد من عمله فوجئ به معلقًا من رقبته في سلك الدش.

 

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

المزيد عن: محامي حوادث الفجر حلوان انتحار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا