الزمالك يختتم استعداداته في القاهرة لمواجهة القطن التشادي

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية عصر اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة القطن التشادي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.





ويسافر فريق الزمالك غدا الجمعة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد برج العرب، حيث يتدرب الفريق مرة اخيرة على الملعب الفرعي لانسغال الملعب الأساسي بمباراة الأهلي الأفريقية.





ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى يوم السبت المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية بحضور جماهيري يصل إلى ١٠ آلاف مشجع.





قائمة الزمالك لبطولة الكونفدرالية





وحسب الموقع الرسمي للكاف، تكونت القائمة من 26 لاعبًا من أجل المشاركة في الموسم الجديد، على أن يقوم النادي بإضافة 4 لاعبين خلال فترة القيد الإفريقي الثانية.





وتم استبعاد كل من لاعب الوسط محمد حسن والمدافع محمد عبد السلام والظهير الأيمن محمد أحمد "كماتشو".





وتكونت القائمة من:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.





الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.





الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.





وفي الهجوم: عمر السعيد وكابونجو كاسونجو وحميد أحداد.



