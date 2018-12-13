مدريد تدين سيطرة مسلحين على حقل الشرارة الليبى

أدانت الحكومة الإسبانية قيام عناصر مسلحة بإغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي، مطالبة بالانسحاب الفوري منه وإعادة فتحه وتسليم منشآته إلى مؤسسة النفط الوطنية الليبية.





وفى بيان صحفى اليوم، أكدت مدريد أنّ النفط مورد طبيعي مملوك لعموم الشعب الليبي، وإدارته تختص بها المؤسسة الوطنية، تحت إشرف حكومة الوفاق الوطني، محذرة من أنّ تراجع الانتاج يعرض اقتصاد البلاد للخطر.

وأضاف البيان "كما تؤكد إسبانيا التزامها بدعم استقرار وسيادة ووحدة وسلامة أراضي ليبيا، ومساندتها التامة للجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، سعياً للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.