الهند.. الحزب الهندوسى الحاكم يجتمع بعد تلقيه خسائر كبرى فى انتخابات إقليمية

يجتمع مسؤولو حزب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل، حيث طغت مداولاتهم على هزيمة الحزب في الانتخابات في ثلاث ولايات ريفية في القلب.

وقال الحزب الهندوسى الحاكم "بهاراتيا جاناتا"، إن الاجتماع الذي يرأسه رئيس الحزب، أميت شاه، هو اجتماع ربع سنوي منتظم، لكن الخسائر في ولاياته القوية في مادهيا براديش وتشاتيسجاره وراجستان، التي تأكدت هذا الأسبوع، من المرجح أن تسيطر على المناقشات.

ووفقاً لوكالة رويترز، ألقى الناخبون الساخطون باللوم على بطء وتيرة خلق الوظائف وضعف أسعار المزارع لهزيمة الحزب الهندوسي القومي في الولايات التي حكمت اثنتان منها لثلاث فترات مستقيمة.

وقال جوبال كريشنا أغاروال المتحدث بإسم حزب بهاراتيا جاناتا، الذي سيحضر الاجتماع الذي يبدأ بعد الظهر"ندرك أن ضائقة الأرياف وتوليد العمالة هي القضايا الرئيسية ونحن نعمل عليها، سيتعين معالجتها، وسنتلقى اقتراحات من أي مكان مطلوب".