مادورو: أمريكا تخطط لاغتيالى لفرض ديكتاتورية بفنزويلا

ندّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم بما أسماه خطة الولايات المتحدة لاغتياله من أجل فرض ديكتاتورية في البلد المنتج للنفط، كما اتهم "جون بولتون" مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بالتورط في المؤامرة.

وفي بيان للحكومة الفنزويلية، قال مادورو: "إنه يجرى من البيت الأبيض إعداد خطة "لانتهاك الديمقراطية الفنزويلية، لاغتيالي وفرض حكومة دكتاتورية في فنزويلا".

وقال الرئيس الفنزويلى "تم تعيين جون بولتون مرة أخرى كرئيس لخطة المؤامرة لتمتلئ فنزويلا بالعنف والسعي لتدخل عسكري أجنبي