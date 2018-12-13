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عاجل.. مقتل 2 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب البيرة

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:47 ص
عاجل.. مقتل 2 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب البيرة
صورة أرشيفية
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رحاب منيعم
 
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أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة جنديين وإصابة اثنيين آخريين بجراح حرجة، في عملية إطلاق نار، نفذها مقاومون فلسطينيون شرق مدينة البيرة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود، الذين كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة.

بينما قالت إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه ثلاثة مستوطنين وإصابتهم حرجة جدا قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

المزيد عن: مقاومين فلسطينيين حادث اطلاق نار جنود الاحتلال البيرة
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