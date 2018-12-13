علاء ثابت عن الراحل إبراهيم سعدة: كان له شخصية خاصة

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن سُنة الحياة أن تفقد مهنة الصحافة رموزها، ولكن حينما يولد صغار الصحفيين ويصبحون شيوخًا، تظل المهنة قوية ومحافظة على قوتها.









وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة من مسجد عمر مكرم، أن الصحافة المصرية فقدت أحد أبرز كُتابها وشيوخ المهنة، الذي كان له شخصية خاصة ومميزات كثيرة وحضور لدى كل أبناء المهنة.









وتابع: "فقدنا الكثير من شيوخنا وشيوخ مهنتنا، وأتذتنا وعلامات المهنة البارزة، ستولد وجوه جديدة تحافظ على الوطن وعلى صاحبة الجلالة".









وطالب "ثابت" من الصحفيين وأسرة مؤسسة أخبار اليوم، بالعودة مرة أخرى إلى المبادئ الأساسية للصحافة التي أقرها الأساتذة، وبذل الكثير من الجهد لإعلاء كلمة الصحافة".









وكان توفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.







