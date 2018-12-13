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ألمانيا تعارض أية تغييرات فى خطة إنقاذ "البريكست"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:44 ص
ألمانيا تعارض أية تغييرات فى خطة إنقاذ البريكست
وزير الخارجية الالماني هايكو ماس
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خاطر عبادة
 
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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، للإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، إنّ المانيا ليست على استعداد لإعادة التفاوض حول الحل الطارئ لأيرلندا الشمالية والذي تم تقديمه في مسودة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكست".

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قال "ماس" إن نص مشروع الاتفاقية ليس هو أساس النقاش، ولكن الأساس لصنع القرار.

 

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى الحصول على ضمانات قانونية بشأن الجزء الأكثر إثارة للجدل في اتفاقها: شبكة الأمان المعروفة باسم "الدعم" أو الحماية التي تتجنب الحدود الصعبة بين أيرلندا، عضو الاتحاد الأوروبي، والأراضي البريطانية ايرلندا الشمالية.

 

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