حقيقة خرق ميجان ماركل القواعد الملكية بطلاء الأظافر
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:35 ص
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ظهور ميجان ماركل بحفل جوائز الأزياء
ظهرت ميجان ماركل بحفل جوائز الأزياء الذي أبهر الجميع، خاصة بارتدائها لفستانoff shoulder باللون الأسود أظهر علامات الحمل عليها.
طلاء الأظافر.. هل خرقا للقواعد الملكية
وما لفت الأنظار إليها هو وضعها لطلاء أظافر باللون الأسود ليتماشى مع فستانها وأيضًا مع موضة شتاء 2019، وهو ما ترفضه القواعد الملكية، فالملكة إليزابيث تفضل الألوان المائلة للطبيعية مثل ألوان النود "البيج" والشفافة، فبمجرد ظهورها اعتقد البعض أنها خرقت قاعدة مهمة من قواعد القصر الملكي.
لكن بحسب ما قال المراسل الملكى "اوميد سكوبي" لموقعbazzar إن دوقة ساسسكيس لم تخرق القواعد الملكية، فلا يوجد بروتوكول حقيقي حول طلاء الأظافر الداكن، فلأمر ببساطة يتعلق بالظروف والمناسبة التي تحضرها الأميرات فنحن لن نشاهد هذا فى حفل ملكي إطلاقًا على سبيل المثال.
وأكمل حديثة أن حفل جوائز الأزياء متعلق بالموضة، لهذا هناك قدر من المرونة فيما يتعلق بما ترتديه الأميرات بحسب المناسبة التي تحضرها.
نبذة عن ميجان ماركل
راشيل ميغان ماركل (بالإنجليزية: Rachel Meghan Markle) ولدت بتاريخ 4 أغسطس من العام 1981 هي ممثلة أمريكية سابقة وفاعلة جمعوية.
منذ عام 2011 وماركل تُجسد شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص ايمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج، وكانت قد عملت سابقًا لحسابهم الخاص فن الخط.
ماركل كانت على علاقة مع الأمير هاري منذ حزيران/يونيو 2016، وقد أعلن الثنائي عن العلاقة التي تجمع بينهما في 27 نوفمبر 2017 حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم، كما أفصحا أنهما ينويان الزواج بحلول فصل ربيع عام 2018.
وبعد حفل الخطوبة؛ أعلنت ماركل أنه أنها تعتزم اعتزال التمثيل مباشرة بعد حفل زفافها، كما أعربت أنها ستحاول تكريس وقتها لعائلتها ولأعمالها الإنسانية. تزوجت من الأمير هاري في 19 مايو 2018.
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