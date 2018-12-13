حقيقة خرق ميجان ماركل القواعد الملكية بطلاء الأظافر

ظهور ميجان ماركل بحفل جوائز الأزياء

ظهرت ميجان ماركل بحفل جوائز الأزياء الذي أبهر الجميع، خاصة بارتدائها لفستانoff shoulder باللون الأسود أظهر علامات الحمل عليها.





طلاء الأظافر.. هل خرقا للقواعد الملكية

وما لفت الأنظار إليها هو وضعها لطلاء أظافر باللون الأسود ليتماشى مع فستانها وأيضًا مع موضة شتاء 2019، وهو ما ترفضه القواعد الملكية، فالملكة إليزابيث تفضل الألوان المائلة للطبيعية مثل ألوان النود "البيج" والشفافة، فبمجرد ظهورها اعتقد البعض أنها خرقت قاعدة مهمة من قواعد القصر الملكي.





لكن بحسب ما قال المراسل الملكى "اوميد سكوبي" لموقعbazzar إن دوقة ساسسكيس لم تخرق القواعد الملكية، فلا يوجد بروتوكول حقيقي حول طلاء الأظافر الداكن، فلأمر ببساطة يتعلق بالظروف والمناسبة التي تحضرها الأميرات فنحن لن نشاهد هذا فى حفل ملكي إطلاقًا على سبيل المثال.





وأكمل حديثة أن حفل جوائز الأزياء متعلق بالموضة، لهذا هناك قدر من المرونة فيما يتعلق بما ترتديه الأميرات بحسب المناسبة التي تحضرها.





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