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وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:40 ص
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
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ميسون أبو الحسن - ولاء غنيم
 
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وصل منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير، قبل أن يتوجه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالسيدة نفيسة.

 

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، والكاتب الصحفي سمير رجب، والكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، والكاتب الصحفي جلال دويدار، والكابتن حسن حمدي رئيس نادي الأهلي الأسبق.

 

وكان توفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
وصول جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة لمسجد عمر مكرم (صور)
المزيد عن: مسجد عمر مكرم الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة
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