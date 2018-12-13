إيطاليا تقلص هدف العجز التجارى.. وتتوقع ردا إيجابيا من بروكسل

خفضت إيطاليا هدف عجزها للعام المقبل إلى 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع أن تقبل المفوضية الأوروبية اقتراح الميزانية الجديدة لعام 2019، حسبما قال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي، اليوم.

وقال كونتي للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "تمكنا من النزول الى 2.04% من الناتج المحلي الاجمالي".

وسافر كونتي إلى بروكسل في محاولة لتجنب اتخاذ تدابير تأديبية لمشروع إقتصادي موسع من إيطاليا، والذي اقترح في الأصل عجزًا بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما رفضته المفوضية على أنه مرتفع للغاية.