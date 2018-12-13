وصول زكي بدر وعلاء ثابت لجنازة إبراهيم سعدة بمسجد عمر مكرم (صور)

وصل منذ قليل، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ووزير التعليم الأسبق، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، لتشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، قبل أن يتوجه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالسيدة نفيسة.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، والكاتب الصحفي سمير رجب، والكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، والكاتب الصحفي جلال دويدار، والكابتن حسن حمدي رئيس نادي الأهلي الأسبق.

وكان توفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.