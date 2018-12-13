"جوليانج أسانج" يخضع لفحوصات طبية فى سفارة الإكوادور بلندن

قال ممثل الإدعاء الإكوادوري، إنّ مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان أسانج" تعرض لفحوصات طبية في سفارة الإكوادور في لندن، حيث يحصل على اللجوء منذ أكثر من 6 سنوات، لكن احترامه لخصوصياته لا يعرف البلد اللاتينى النتائج.





وتم إجراء هذه الدراسات من قبل أطباء أسانج الموثوقين وتم صياغتها في قواعد اللجوء الجديدة التي فرضتها في أكتوبر من قبل الإكوادور، والتي دفعت الأسترالي لمقاضاة الدولة الإكوادورية لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وخضع السيد أسانج لفحص طبي لتلك المنصوص عليها في البروتوكول، وقال المدعي العام "سينيجو سلفادور": "لا نعرف الحالة الصحية التي نتوصل إليها، لأننا نتعامل بشكل طبيعي مع قضية حميمة، ومن المؤكد ضمان سرية الفحوصات".