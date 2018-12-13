2.8 % نمو بحجم تجارة أبوظبي من الألومنيوم خلال 9 شهور

أظهرت إحصاءات حديثة صادرة من مركز أبوظبي للإحصاء أن قيمة تجارة الإمارة ككل من الألومنيوم بلغت نحو 3.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنمو نسبته 2.8%، مقارنة بـ3.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2017.





ووفقاً للإحصاءات، فقد شكلت تجارة الألمنيوم نحو 3% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 التي بلغت قيمتها 122.2 مليار درهم.





وتشهد صناعة الألمنيوم في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي عزز من مكانتها ورفع من تنافسية المنتج الوطني على المستوى العالمي.





وتفصيلا، ارتفعت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من هذه السلعة إلى 3.04 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة مع 2.981 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2017.





أما على صعيد الواردات، فقد بلغت قيمتها 550 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2018 بنمو نسبته نحو 9%، مقارنة مع فترة الرصد ذاتها من عام 2017.





يشار إلى أن الاندماج الذي شهده عام 2013 بين شركتي ألمنيوم دبي المحدودة "دوبال" والإمارات للألمنيوم ونتج عنه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أسهم في خلق كيان صناعي عملاق في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم.





والإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للتنمية من أبوظبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي، وتشكلت من توحيد أعمال كلٍّ من شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال)، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال).





ووفقاً للبيانات الحديثة للشركة فقد ارتفعت أرباحها بنهاية العام الماضي بنسبة57 % لتبلغ إلى 3.3 مليار درهم مقارنة بــ 2.1 مليار درهم وهو ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2016، وذلك بدعم نمو الإيرادات بنسبة 20% لتبلغ 20.5 مليار درهم.





وذكرت الشركة أن حجم إنتاج الألمنيوم ارتفع إلى 2.6 مليون طن العام الماضي، مشيراً إلى أنها قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ملياري درهم في عام 2017، مقارنة بتوزيعات عام 2016 التي بلغت 1.2 مليار درهم.



