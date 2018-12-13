‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

احتجاجات في مدينة بنقردان التونسية الحدودية مع ليبيا

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:35 ص
احتجاجات في مدينة بنقردان التونسية الحدودية مع ليبيا
احتجاجات - أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

شهدت مدينة بنقردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا احتجاجات، أمس الأربعاء، منع خلالها التجار الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا.

 

منع الشاحنات الليبية من التوجه إلى معبر رأس

وأفاد مسؤولون في المدينة الحدودية بأن عددا من التجار المحتجين منعوا الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع التونسية من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا، وذلك على خلفية تأزم الأوضاع في المعبر الحدودي.

 

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية منع الجانب الليبي بمعبر "رأس جدير" التونسيين من التزود بالبنزين.

 

قرار أحادي الجانب

ويشار إلى أن السلطات الليبية بالمعبر الحدودي "رأس جدير" قد اتخذت قرارا أحادي الجانب، بمنع مرور و احتجاز السيارات التونسية المعدة للتجارة البينية بين تونس و ليبيا.

 

هذا ويشهد معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا احتجاجات من حين لآخر تؤدي إلى تعطيل حركة مرور المسافرين والتجار.

 

المزيد عن: ليبيا الحدود التونسية الليبية احتجاجات مدينة بنقردان احتجاجات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا