فانيسا هادجنز تشارك في افتتاح "second act" بنيويورك

افتتحت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز، العرض الخاص لفيلمها الجديد "Second Ac"" بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وشاركت في افتتاح الفيلم، نجمته الشابة فانيسا هادجنز التي حضرت بإطلالة أنيقة من تصميمات جوتشي، برفقة صديقها الموديل الشاب أوستن باتلر.





وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.

وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .