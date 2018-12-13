"ألقوا فتاتين منهم من الطابق الـ3".. ضبط 7 أشخاص لتعديهم على آخرين بالعامرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 7 أشخاص تعدوا بالضرب على آخرين داخل مسكنهم في العامرية.

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمـــن الإسكندرية من المستشفى العام بوصول كل من: المدعو "علي.أ.ع"، سن 19 "عامل"، المدعوة "شادية"، سن 17، المدعوة "منى"، سن 14، "أشقاء"، مقيمين بمنطقة عبد القادر دائرة القسم، المدعوة "سناء.ف.ع"، سن 50 "ربة منزل" ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة "والدة المذكورين"، مصابين عدا الرابعة مصابة بكسور وجروح متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين سابقة وجود خلافات عائلية بينهم وكل من: المدعو "محمود.م.ع"، سن 21 "عامل"، المدعو "محمد"، سن 37 "عاطل"، له معلومات جنائية، والمدعو "فتحي"، سن 31 "أشقاء"، الذين استعانوا بكل من: المدعو "عبدالسلام.هـ.ع"، سن 32 "عاطل"، "زوج شقيقتهم"، ومقيمين بدائرة قسم الدخيلة، المدعو "عاشور. أ. ع"، سن 35 السابق اتهامه في (37 ) قضية "سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - مخدرات - سلاح بدون ترخيص - سرقة متنوعة" ومقيم بدائرة القسم، "صديق الأول"، المدعو "سعد. ح. س" سن 26 عاطل سبق اتهامه في (10) قضايا "سرقة بالإكراه- سلاح ناري - مخدرات - سرقة" ومقيم بالبحيرة " صديق الأول "، والمدعو "جمال.م.أ"، سن 19، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "صديق الأول"، وتوجهوا لمحل إقامة المصابين وقاموا بالتعدي على المصاب الأول بالضرب بأسلحة بيضاء وإلقاء شقيقتيه من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بندقية خرطوش - 10 طلقات من ذات العيار- (4 ) "سلاح أبيض" سيف كبير الحجم- أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.