الحكم على محامى ترامب السابق بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة أمريكية، على "مايكل كوهين" المحامى الشخصى السابق للرئيس دونالد ترامب، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب دوره في دفع مبالغ غير قانونية للنساء لشراء صمته خلال الحملة الانتخابية التي قام بها دونالد ترامب في عام 2016، بالإضافة إلى الكذب على الكونجرس حول مشروع في روسيا.

وحكم "وليام باولي" قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية على كوهين بالسجن لمدة 36 شهرًا للمدفوعات، التي انتهكت قانون تمويل الحملة، وشهرين للتعليقات الكاذبة على الكونجرس حول مشروع لبناء برج ترامب في روسيا.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، سيتم تقديم كل من الجزاءتين في وقت واحد. حدد القاضي 6 مارس موعدا لاستسلام كوهين طواعية.

وفي أغسطس، اعترف محامى ترامب بتهمة تمويل الحملة وفي نوفمبر للإدلاء بتعليقات كاذبة.