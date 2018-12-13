إيمان الشريف تتزوج من شاب مصري فرنسي

فاجأت الفنانة التونسية إيمان الشريف، الجميع باحتفالها بزفافها، حيث نشرت مجموعة صور من حفل زفافها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بفستان زفاف شديد الأناقة، ووضعت تاج على رأسها زادها جمالا وتألقا.

وكشفت "إيمان" أن عريسها مصري فرنسي من ام تونسية وأب كان يعمل بالجيش المصري، لافتة إلى أن فستانها الغريب في الجونة كانا سببا في تعارفها على زوجها.



