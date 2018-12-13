اقتصادية دبي تعتمد أحدث التقنيات الرقمية بخدمة العملاء

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع "دل أي إم سي"، لاعتماد أحدث التقنيات الرقمية لمزاولة الأعمال؛ ما يعزز توجهات حكومة دبي في تنفيذ مبادرة المعاملات الحكومية اللاورقية في الإمارة، وتحقيق أهداف دبي الذكية لعام 2021.





وستحصل "اقتصادية دبي" من خلال مذكرة التفاهم على أحدث الأجهزة الإلكترونية والذكية، التي تدعم مساعيها في تقديم خدمات فريدة تليق بسمعة دبي الاقتصادية ومكانتها العالمية.





ووقع المذكرة في الصالة الذكية بالدائرة، عبدالله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في اقتصادية دبي، وفادي ريشماني، المدير العام في "دل أي إم سي" الإمارات.





ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستوفر اقتصادية أكثر من 650 من أجهزة الكمبيوتر المحمول لكوادرها الوظيفية، إلى جانب سلسلة حلول ذكية وتقنيات عالمية، صممت لتبسيط التعقيدات المرتبطة بتقنية المعلومات؛ بهدف زيادة مستوى الكفاءة والفعالية في جميع عملياتها، وتقديم خدمة استثنائية للمتعاملين.





وقال عبدالله حسن "تعمل اقتصادية دبي على خلق أفضل بيئة عمل ذكية لموظفيها، مفعمة بالحيوية، وتساهم في الإبداع والتميز.





وستدعم هذه الخطوة في التحول الذكي لإمارة دبي 2021، حيث ستقدم الاتفاقية حزمة خدمات للدائرة.





وسعياً منا إلى مواكبة هذا التحول، واستشراف مستقبل اقتصاد دبي، عقدنا شراكة مع» دل إي إم سي»لتمكين كوادرنا الوظيفية من استغلال أحدث الوسائل التقنية.وأكّد فادي رشماني، أن جاهزية الموظفين للتحوّل الرقمي تلعب دوراً مهماً في ضمان الجاهزية المؤسسية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلّب دعمها بالتقنيات والحلول المناسبة.





وكانت حكومة دبي أعلنت التحوّل إلى حكومة غير ورقية وتحويل كل المعاملات لتعتمد على "بلوك تشين"، وستكون الحكومة الأولى في العالم التي تطبق ذلك من خلال هذه التقنية بحلول عام 2020.





واعتبر الخبراء أن قاعدة البيانات الموزعة "بلوك تشين"، تقنية ثورية مناسبة للجهات الحكومية، لأنها تقدم عمليات أعلى كفاءة مع ضمان النزاهة والثقة. وأكدوا أن الأفراد سيستفيدون من هذه التقنية، لأنها تتيح لهم السيطرة على معلوماتهم ومعاملاتهم. وتمكِّن تقنية قاعدة البيانات الموزعة أيضاً، من برمجة عقود ذكية.





ويتيح استخدام العقود الذكية، تداول الأصول وفقاً لتعليمات محددة مشفرة، كجزء من الصفقة تنفذ تلقائياً ما أن تستوفي معايير متفقاً عليها.



