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انفوجراف.. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2018

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:27 ص
انفوجراف.. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2018
مجلس الوزراء - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، انفوجرافًا حول مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2018 على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وأوضح الانفوجراف، أن نسبة البطالة انخفضت من ١٢٪ الى ٩.٩ ٪ مقارنة بالعام الماضي ، كما ارتفع الاحتياطي النقدي البلاد من ٣٦.٧ مليار دولار إلى ٤٤.٥ هذا العام.

 

واشار إلى أن عجز الموازنة انخفض من ١٠.٩ ٪ العام الماضي إلى ٩.٨ هذا العام، كما أن معدل النمو ارتفع من ٤.٢ ٪ إلى ٥.٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي .

 

وأوضح الانفوجراف، أن معدلات التضخم انخفضت من ٢٦٪ العام الماضي إلى ١٥.٧ ٪ هذا العام ، كما حصيلة الصادرات البترولية ارتفعت من ٦.٦ مليار دولار الغام المالي الماضي إلى ٨.٨ مليار دولار العام المالي الحالي.


انفوجراف.. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2018
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