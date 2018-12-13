وزير التنمية المحلية: نتبنى استراتيجية تطوير 67 مصنعًا لتدوير المخلفات

رحب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والتعاون مع الحكومة والمحافظات في ملف المخلفات الصلبة والاستثمار في مرحلة من مراحل المنظومة سواء الجمع أو الدفن، أو باقي المراحل الأخرى.

وشدد الوزير، على أهمية وجود خبرة وخلفية كبيرة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا الملف.

وأكد، حرص الحكومة على تبني استراتيجية تتضمن إعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والتي تبلغ 67 مصنعًا لتصل إلى المستوى التقني والعالمي المعملو به في الخارج، مشيرًا إلى احتياج المحافظات لمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه لإصلاح المعدات المستخدمة في منظومة النظافة.