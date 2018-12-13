إسرائيل تواجه موجة غلاء حادة في 2019



وأعلنت سلطة المياه فرض زيادة على أسعار المياه وعلى رسوم تصريف المياه العادمة بنسبة 4.5%.

كما أعلنت امس شركة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة ادناها ستة ونصف بالمائة 6.5%.



كما سترفع شركة الغذاء العملاقة "أوسيم" هي الأخرى أسعار ثلث منتوجاتها بنسبة لا تقل عن 2%.



ومن المتوقع أن يرتفع سعر الخبز الخاضع للرقابة بنسبة 3.4 في المئة.في الوقت نفسه، اوصت لجنة وزارية مشتركة من وزارتي المالية والزراعة برفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان.



وتقدم كتل المعارضة يوم الاثنين المقبل اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغلاء المتوقعة في المرافق والتقليص في الخدمات الاجتماعية الذي تنوي الحكومة تنفيذه.



وقالت الصحافة الإسرائيلية، إن لجنة المالية البرلمانية أوضحت انها ستراقب عن كثب ارتفاع الأسعار المرتقب، للتأكد من ان الجهات التجارية على اختلافها لن تستغل الوضع لزيادة الأسعار بدون مبرر.



تشهد إسرائيل بداية العام المقبل موجة غلاء وارتفاع حاد بالأسعار في عدة مرافق.