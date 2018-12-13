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أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:23 ص
أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

 

وأشرف على الحملة اللواء إيهاب مختار نائب مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

 

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 سلاح أبيض، تاجري مخدرات، 31 جناية، 75 جزئي، 9 غرامات، 13 مخالفات، 7 مستأنف، 3 ضبط دراجات بخارية، 4 سلاح ناري، مراقب هارب، 4 مسجل خطر، وكما تم رفع 105 حالة إشغالات طريق.

 

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

المزيد عن: شارع مستشفى الصدر أمن الجيزة
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