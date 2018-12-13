17 ديسمبر.. "عاشور" يفتتح معهد محاماة طنطا

التقى مجلس نقابة محامي طنطا، أمس الأربعاء، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لتنسيق افتتاح الدورة الثانية لمعهد محاماة طنطا، التي من المقرر أن تنطلق يوم ١٧ ديسمبر الجاري.

وقال عماد حامد، وكيل نقابة محامي طنطا، إن النقيب العام سيشهد افتتاح الدورة الثانية للمعهد بطنطا، وسيكون أيضًا ضمن الحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، إلى جانب محافظ ومدير أمن الغربية.