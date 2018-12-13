بينهم سعوديين الجنسية.. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مصعد كهربائي بالمهندسين

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين الجنسية، إثر سقوط مصعد كهربائي من الطابق السابع، بعقار بشارع بورسعيد، بمنطقة المهندسين، دائرة قسم شرطة العجوزة، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بسقوط مصعد كهربائي بعقار بشارع بورسعيد، بمنطقة المهندسين، دائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية.

وتبين وقوع المصعد الكهربائي من الطابق السابع، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص سعوديين الجنسية، وشخصين مصريين الجنسية، وتم نقلهم لمستشفى العجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.