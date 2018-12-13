معرض خيري دائم يضم ألفي قطعة لخدمة الطلاب غير القادرين بجامعة المنصورة

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شهد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح المعرض الخيري الطلابى الدائم للعام الدراسي 2018-2019 والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الخدمات الطلابية.



وحضر الافتتاح الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة ووكلاء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمختلف الكليات المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين بالدقهلية، الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل مديرية الطب البيطرى بالدقهلية.



وتضم لجنة تنظيم المعرض الخيرى الدكتور عمر الشهابى رئيس اللجنة، الدكتور مها السجينى وكيل كلية الآداب، الدكتورحمدى القليوبى وكيل كلية التربية الرياضية، ويأتي تنظيم المعرض في اطارخطة الجامعة المرحلية للرعاية الاجتماعية للطلاب الغير قادرين ونشر ثقافة التكافل الاجتماعى بين الطلاب داخل كليات الجامعة.



ومن ناحيته، أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الجامعة تعمل دائما على دعم الطلاب فى كافة الخدمات والقطاعات كما يهدف المعرض الخيري إلى ارساء مبدأ التكافل وتخفيف الأعباء المادية على كاهل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الخدمات الاجتماعية ونشر روح التكافل الاجتماعى بين أوساط الطلاب ،كما يتميز السوق باستمراره على مدار العام الدراسي.



وأشار الدكتور محمود المليجي، إلى أن المعرض الخيري يحتوى على أكثر من 2000 قطعة ملابس يضم العديد من الأقسام ومعروضات عديدة من ملابس حريمي ورجالي وبطاطين وشنط وأدوات مكتبية وبطاطين بأسعار رمزية للطلاب وكذلك العمال الغير قادرين من خلال كوبونات تصرف من كل كلية.