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السلطانة هويام تتألق في لعب الكرة بالزمالك (فيديو)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
السلطانة هويام تتألق في لعب الكرة بالزمالك (فيديو)
السلطانة هويام
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رامي بشاي
 
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قامت الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة بالسلطانة هويام بزيارة مقر نادي الزمالك بصحبة أحمد مرتضى منصور عضو المجلس الأبيض السابق حيث حرصت الفنانة التركية على ارتداء قميص فريق الكرة

 

وتجيء زيارة مريم أوزرلي السلطانة هويام للنادي الزمالك ضمن لقاءات أجرتها مؤخرا مع الفنانين المصريين والشخصيات العامة بالتزامن مع اقتراب توقيعها لفيلم لص بغداد.

 

يذكر اأن الفنانة التركية مريم أوزرلي كانت أحد أبطال المسلسل التركي المعروف "حريم السلطان"، والتي اشتهرت بأسم السلطانة هويام.



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