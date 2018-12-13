التعاملات الصباحية.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018

في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم الخميس 13/12/2018، حيث تقدم بوابة الفجر في هذا التقرير أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.





يتم تحديث سعر الجنيه الذهب باستمرار





ويحتوي أيضا التقرير علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم 13-12-2018 في مصر وفي الأيام السابقة في سوق الذهب المصري.





متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 ديسمبر 717.69 627.99 538.28 418.65 358.84 11 ديسمبر 715.97 626.49 536.99 417.65 357.99 10 ديسمبر 716.80 627.22 537.61 418.14 358.40 9 ديسمبر 718.92 629.07 539.20 419.37 359.46 8 ديسمبر 719.45 629.53 539.59 419.68 359.72 7 ديسمبر 719.06 629.20 539.31 419.46 359.53 6 ديسمبر 713.31 624.16 534.99 416.10 356.65 5 ديسمبر 713.86 624.64 535.40 416.42 356.93 4 ديسمبر 713.35 624.20 535.02 416.12 356.68 3 ديسمبر 709.24 620.60 531.94 413.73 354.62



ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا.





أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018





الجدول التالي يوضح أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، وسعر الجنيه الذهب بالجنية المصري.





متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 709 إلى 711 عيار 22 650 إلى 652 عيار 21 620 إلى 622 عيار 18 531 إلى 533 عيار 14 413 إلى 415 عيار 12 354 إلى 355 الاونصة 22,037 إلى 22,108 الجنيه الذهب 4,960 إلى 4,976 الكيلو 708,571 إلى 710,857



أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بتاريخ 13 ديسمبر 2018 - 11:09 AM بتوقيت القاهرة





سعر الفضة اليوم في السوق المصري اليوم الخميس 13 ديسمبر

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه.



أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم

استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1,246 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكي.







العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم



