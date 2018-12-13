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التعاملات الصباحية.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
التعاملات الصباحية.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018
أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر
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في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم الخميس 13/12/2018، حيث تقدم بوابة الفجر في هذا التقرير أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

يتم تحديث سعر الجنيه الذهب باستمرار

ويحتوي أيضا التقرير علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم 13-12-2018 في مصر وفي الأيام السابقة في سوق الذهب المصري.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
12 ديسمبر717.69627.99538.28418.65358.84
11 ديسمبر715.97626.49536.99417.65357.99
10 ديسمبر716.80627.22537.61418.14358.40
9 ديسمبر718.92629.07539.20419.37359.46
8 ديسمبر719.45629.53539.59419.68359.72
7 ديسمبر719.06629.20539.31419.46359.53
6 ديسمبر713.31624.16534.99416.10356.65
5 ديسمبر713.86624.64535.40416.42356.93
4 ديسمبر713.35624.20535.02416.12356.68
3 ديسمبر709.24620.60531.94413.73354.62

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018

الجدول التالي يوضح أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، وسعر الجنيه الذهب بالجنية المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24709 إلى 711
عيار 22650 إلى 652
عيار 21620 إلى 622
عيار 18531 إلى 533
عيار 14413 إلى 415
عيار 12354 إلى 355
الاونصة22,037 إلى 22,108
الجنيه الذهب4,960 إلى 4,976
الكيلو708,571 إلى 710,857

أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بتاريخ 13 ديسمبر 2018 - 11:09 AM بتوقيت القاهرة

سعر الفضة اليوم في السوق المصري اليوم الخميس 13 ديسمبر

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه.


أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم

استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1,246 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكي.


العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم

تخضع أسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

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