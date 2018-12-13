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باحث اقتصادي: تقرير "فيتش" يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي في مصر

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:06 ص
باحث اقتصادي: تقرير فيتش يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي في مصر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن تقرير وكالة فيتش للتصنيفات العالمية، يؤكد تحسن الاقتصاد المصري، نتيجة تحسين قطاعات كثيرة في مصر.

 

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك زيادة في عدد من الإيرادات المحلية المهمة جدًا من خلال الحصيلة الضريبية، منوهًا بأن زيادة الحصيلة الضريبية قللت العجز في الإيرادات.

 

وأضاف، أن الإصلاحات المالية التي قامت بها وزارة المالية أحدثت تحسنا في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، مشيدًا بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


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