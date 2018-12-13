اعتقال 7 أشخاص دعموا تنظيمي "داعش" و"النصرة" بروسيا

أعلنت هيئة الأمن الروسية عن القبض في موسكو وفي جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا على 7 أشخاص كانوا يجمعون الأموال لصالح مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" تحت غطاء مؤسسة خيرية.

وقالت إن المحتجزين تمكنوا منذ عام 2016 من إرسال ما يزيد على 385 ألف دولار إلى هذين التنظيمين الإرهابيين.





لجنة التحقيقات الروسية

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "كشفت دائرة الأمن الفيدرالي الروسية، بالاشتراك مع لجنة التحقيقات الروسية والحرس الوطني الروسي، عن أنشطة مجموعة من الأشخاص في منطقة موسكو وجمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا، قدموا الدعم المالي لمسلحي "داعش" و"جبهة النصرة"، وهما المنظمتان الإرهابيتان الدوليتان المحظورتان في روسيا".

وأضاف: "وضع المحتالون أرقام البطاقات المصرفية وأدوات الدفع المختلفة على الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة عبر الإنترنت، حيث تعرض المستخدمون لتأثير إيديولوجي مستهدف بحجة بناء المساجد ومساعدة المسلمين ذوي الدخل المنخفض، وكانت مؤسستا "مهاجرون" و "سلسبيل" الخيريتان تتلقيان الأموال وترسلهما إلى المنظمات الإرهابية"، موضحا أنه "خلال الفترة من عام 2016، تم إرسال أكثر من 38 مليون روبل (الدولار=66 روبلا) لتمويل الإرهاب".