نشرة مرور"الفجر": كثافات بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

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شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، زحامات مرورية عالية، خاصة على الطرق المؤدية الى الاقاليم بسبب ذهاب العمال المتواجدين بالقاهرة إلى محافظاتهم، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.



وانتشرت كثافات مرورية في كوبري المعادي بداية من مطلع الكوبري وحتى طريق كورنيش النيل، وامتدت الكثافات وصولا بوسط القاهرة والقصر العيني، كما شهد طريق المنيب من التجمع الخامس كثافات مرورية عالية، وايضا علي الدائري عند منطقة كارفور بالمعادي، كما شهد الطريق الزراعي اتجاه بنها والاقاليم كثافات مرورية، وتباطأت حركة السيارات بشارع رمسيس من منطقة الإسعاف وامتدت حتى كوبري العباسية مرورًا بغمرة والدمرداش، كما شهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية عالية خاصة عند منطقة نفق العروبة واتجاه الكلية الحربية والمطار، وشهد محور جوزيف تيتو المؤدي إلى النزهة ومصر الجديدة تكدسات مرورية عالية.



وتباطأت حركة السيارات في محاور ومداخل مدينة نصر بسبب كثافات مرورية مرتفعة، خاصة طريق المنصة، ومحيط قسم ثان، وظهرت الكثافات بصورة كبيرة في كوبري اكتوبر خاصة في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة الي القاهرة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.



وشهد الطريق الدائري اعلي المريوطية زحام مروري كبير بسبب زيادة الاحمال، وشهد شارع الهرم كثافات مرورية عالية خاصة عند منطقة نفق الجيزة والطالبية، امتدت حتي كوبري الجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات عالية بمحور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد نحو ميدان لبنان، وأيضا محور صفط اللبن شهد كثافات مرورية خاصة في نزلة مترو الجامعة وفي اتجاهه الي ميدان الجيزة، وايضا في اتجاه محيط جامعة القاهرة.



وشهد شارع لبنان تجاه شارع شهاب زحاما مروريا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتى ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللا مروريا.



وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما شهدت منطقة مطلع المريوطية اتجاه المنيب من الدائري كثافات مرورية عالية، وانتشر رجال المرور لرفع أي معوقات بالطريق وضبط الحركة المرورية.