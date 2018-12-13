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ضبط هارب من مؤبد بحوزته سلاح ناري وهيروين بالإسماعيلية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
ضبط هارب من مؤبد بحوزته سلاح ناري وهيروين بالإسماعيلية
العميد عصام عطوان
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هشام إسماعيل
 
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي هارب من حكم مؤبد بتهمة استعمال قوة بحوزته سلاح ناري وكمية من جوهر الهيروين المخدر، وذلك أثناء تواجده بمنطقة أبوخروع.

تلقي أللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة ابوصوير ومعاونه النقباء أحمد جمال، وأحمد طلبة، ومحمد ربيع، بضبط " المتهم" محمد. ع. س" 60 عامًا عامل" مقيم أبوخروع دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه في قضيه " استعمال قسوة " المقضى فيها بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي قدره 150 جنيه، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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