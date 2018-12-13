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سموحة: أهدرنا الفوز على الاتحاد.. وهدف التعادل جاء بعد انتهاء الوقت الضائع

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:50 ص
سموحة: أهدرنا الفوز على الاتحاد.. وهدف التعادل جاء بعد انتهاء الوقت الضائع
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الفجر الرياضي
 
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أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الدوري العام والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال "يحيى" في تصريحات إذاعة مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري في لقاء الأمس وفقدنا نقطتين في مشوارنا ببطولة الدوري".

وواصل: "الفريق أهدر العديد من الفرص الخطيرة على مرمى الاتحاد السكندري خلال اللقاء وسنغلق ملف لقاء الاتحاد وسنفكر في اللقاء القادم بإذن الله".

واختتم: هدف لقاء سموحة جاء بعد انتهاء الاصلي والاضافي ولكن في النهاية الحمد لله قدر الله ماشاء فعل". 

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