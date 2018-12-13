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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة المساكن بالنزهة

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:52 ص
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة المساكن بالنزهة
متهم - أرشيفية
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عمار محمد
 
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أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بالنزهة، كما طالبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية المتهمين.

البدلية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "أمل.ح.ح"47 سنة بأنها عقب عودتها من عملها اكتشفت كسر باب الشقة سكنها وسرقة "2 شاشة تليفزيون، ومبلغ مالى قدره 70جنيها، وجهاز "ريسيفر"، وجهاز لوحى "تابلت"، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة، وأسفرت التحريات أن وراء إرتكابها كل من، "طاهر.ع.ف" 31 سنة عاطل و"أحمد.ع.م" 31 سنة سابق اتهامه فى قضايا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كافة المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهم.

وبمواجهتهم أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن وارتكابهما 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضُبط بمسكنهما (10 شاشات تليفزيون، ومبلغ مالى 5000 جنيه، و2 جهاز " ريسيفر ") وضبط (جهاز كمبيوتر " لاب توب "، جهاز ريسيفر، جهاز لوحى " تابلت " ) لدى عميلهما، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " سلاح أبيض " وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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