ضبط سائق "تروسيكل" بحوزته 47 لفافة استروكس بالإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد أثناء قيام الرائد محمد هشام معاون مباحث مركز شرطة فايد، ومعاونه النقيب أحمد السيد، بتفقد الحالة الأمنية والمرور علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي بمنطقة الستائر دائرة المركز، تلاحظه وجود " تروسيكل" رقم 5384 ط. س. ص " يسير عكس الاتجاه وباستيقافه وسؤال سائقه عن تحقيق الشخصية تبين انه يدعي، ربيع. ع. ح " عامل مقيم قمة فايد، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 47 كيس من الاستروكس المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، ولمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي سائق " تروسيكل" متلبسًا بحوزته 47 لفافة من الاستروكس المخدر بقصد الاتجار، وذلك سيره عكس الاتجاه بمنطقة الستائر علي الطريق الصحراوي.