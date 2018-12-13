‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سقوط مقاتلة أمريكية في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:37 ص
سقوط مقاتلة أمريكية في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند
سقوط مقاتلة أمريكية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

ذكر تقرير عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن مقاتلة أمريكية من نوع "هوكر هانتر" سقطت في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند(هونولولو).

 

المقاتلة الأمريكية تجري تدريبات جوية

وأشار التقرير العسكري الصادر عن القيادة الجوية للحرس الوطني الأمريكي في هاواي أن المقاتلة الأمريكية كانت تجري تدريبات جوية فوق المحيط الهادئ.

 

سبب سقوط المقاتلة

وتسببت الأعطال الفنية إلى خلل في المقاتلة ما أدى إلى سقوطها في المياه وتم نقل الطيار إلى المستشفى.

 

وأفادت القيادة الجوية أن الطيار أصيب بجروح خفيفة واستطاع الخروج من الطائرة عبر كبسولة الطوارئ.

 

المزيد عن: قبالة جزيرة ساند سقوط مقاتلة أمريكية تقرير عسكري أمريكي امريكا المحيط الهادئ
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا