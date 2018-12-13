"الأرصاد": الطقس لطيف جدا نهاية الأسبوع



وناشد "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، السائقين توخي الحذر في القيادة أثناء الشبورة حرصا على سلامتهم، منوها بأننا دخلنا فصل الشتاء رسميا، وقد نتعرض لأيام تتساقط فيها الأمطار.



وأضاف أن إجازة نهاية الأسبوع الطقس فيها لطيف جدًا، ولا توجد فرص لسقوط المطار، محذرًا من تخفيف الملابس.



قال الدكتور أحمد عبدالعال، إن الطقس شتوي دافىء نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.