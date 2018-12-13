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الليلة.. عودة العرض المسرحي "البروفة" على مسرح النهار

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:36 ص
الليلة.. عودة العرض المسرحي البروفة على مسرح النهار
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سعد نبيل
 
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يعود أبطال العرض المسرحي "البروفة" للوقوف على خشبة مسرح النهار، بوسط البلد لتقديم العرض، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل.

عرض"البروفة" قدمته فرقة "ستديو البروفة" من سنوات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقتها، وتعود لتقديمه مرة أخرى بشكل مختلف مستحدثه بعض المشاهد ليتماشى من الوقت الراهن، وتدور فكرته حول فرقة تحاول عمل عرض مسرحي ويواجهون أزمة في إنتاجه، لكنهم لم يستسلموا وينجحوا في ظهوره إلى النور، ويستعرض العرض حياة الممثلين بالفرقة وظروفهم التي تشبه حال جيل كامل يبحث عن خلاصة أحلامه المضطربة.

المسرحية من تأليف محمود جمال، سينوغرافيا وإخراج محمد جبر، بطولة حاتم صلاح، وليد عبد الغني مصطفى محمد، محمد خليفة، محمد العتابي، علي حميدة، مروة الصباحي، سمر نجيلي، سالي سعيد، شريف حسني، إسلام علي، ومحمد جبر.
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