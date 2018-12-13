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أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:27 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 13 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق الذهب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثبات في الأسعار بمحلات الصاغة، بالمقارنة باسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام، بينما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام 69 ألف 345 جنيها، وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط 693 ألف و486 جنيها.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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