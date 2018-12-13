الأرصاد تكشف حقيقة تعرض القاهرة لأمطار وسيول شديدة اليوم

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تشهد القاهرة اليوم حالة من الاستقرار التام في الطقس، حيث تتراجع فرص سقوط الأمطار وتنعدم السيول، ولكن مازال هناك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار اليوم

وفي تصريحات خاصة لـ"الفجر" أمس، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية "يشهد الطقس حالة من الاستقرار بمختلف محافظات الجمهورية حتى يوم العطلة الأسبوعية -الجمعة المقبل-، مضيفا "مافيش سيول ولا أمطار غزيرة ولو هيكون فيه هيبقى على السواحل الشمالية وهتكون من منخفضة لمتوسطة".





نصائح للمواطنين

نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وليس في أوقات معينة، مع ضرورة عدم الخروج إن أمكن في الساعات المتأخرة من الليل نظرًا لبرود الليل القارسة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم