‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار البقوليات اليوم الخميس 13ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:26 ص
أسعار البقوليات اليوم الخميس 13ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
هشام إسماعيل
 
Advertisements
رصدت بوابة "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 70 جنيهًا، والينسون 60 جنيهًا، والكراوية 50 جنيهًا، والحلبة 20 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 40 جنيهًا، والشطة الباردة 30 جنيهًا، والكمون 90 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 40 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو العدس الأصفر 25 جنيهًا، والعدس الأسود من 20 إلي 23 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 24 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 22 جنيهات، والفول المدشوش 12جنيهات، والفول الإنجليزي 16 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 25 جنيهًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا