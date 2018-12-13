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أسعار الأسماك اليوم الخميس 13ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:25 ص
أسعار الأسماك اليوم الخميس 13ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي ما بين 22 إلى 25 جنيها، والبوري بين 35 إلى 45 جنيها، والماكريل 25 جنيها، والمرجان 40 جنيها، والفيليه 50 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها، والكابوريا ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، الجمبري ما بين 70 إلى 90 جنيها، حسب الحجم، والجمبري الجامبو 20 جنيه، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وثعابين البحر 100جنيها، والمكرونة السويسي 70 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.
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