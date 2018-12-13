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أسعار الخضروات اليوم الخميس 13ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:20 ص
أسعار الخضروات اليوم الخميس 13ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انخفاض في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيارمن 5 الي 7 جنيهات، والثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

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