صورة تجمع أحمد صلاح حسني بـ عادل إمام.. وهكذا وصفه

شارك الفنان أحمد صلاح حسني متابعيه بصورة تجمعه بالفنان عادل إمام وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وعلق "حسني" على الصورة قائلًا:" عندما تقف أمام عادل إمام تقف أمام أي ممثل في العالم، كاريزما وشخصية صعب تتكرر ربنا يديك الصحة يا زعيم".





يذكر أن أحمد صلاح حسني، يواصل حاليا تصوير فيلم "الممر" بمدينة الإسماعلية ،الفيلم من تأليف أمير طعيمة،وإخراج شريف عرفة.





وآخر أعمال أحمد صلاح حسني، كان من خلال رمضان الماضي 2018، حيث ظهر مع النجم أمير كرارة من خلال مسلسل "كلبش2"، وشارك في المسلسل روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.



