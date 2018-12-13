رئيس المكسيك وترامب يبحثان إنشاء برنامج مشترك لإدارة الهجرة

قال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، وإنهما بحثا قضية الهجرة.

إنشاء برنامج مشترك للتنمية

وأضاف لوبيز أوبرادور، أن الرئيسين ناقشا احتمال إنشاء برنامج مشترك للتنمية وتوفير الوظائف في وسط أمريكا، والمكسيك.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.

ويقيم آلاف المهاجرين في مراكز إيواء ومخيمات مكتظة في تيخوانا، بعد أن سافروا من وسط أمريكا هربا من الفقر والعنف.

وربما يضطرون للانتظار أسابيعاً أو شهوراً لطلب حق اللجوء على الحدود الأمريكية.

إنشاء جدار على الحدود

وكانت الهجرة غير الشرعية من المواضيع الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية وتطرق للقضية مراراً قبل انتخابات التجديد النصفي في 6 نوفمبر ونشر 5800 جندي أمريكي تقريبًا على الحدود.

وكرر ترامب وعداً قطعه في حملته الانتخابية بإنشاء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، رغم رفض المكسيك أكثر من مرة طلبه بتحمل تكاليفه التي تقدر بمليارات الدولارات.