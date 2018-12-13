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الهلال الأحمر الإماراتي يسير 60 طنا من المواد الغذائية لأهالي اليمن

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يسير 60 طنا من المواد الغذائية لأهالي اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان المناطق النائية في مديريتي "الدريهمي" و"حيس" بمحافظة الحديدة اليمنية؛ تضمنت 60 طنا من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية تستهدف 14 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء.

 

وتأتي قافلة المساعدات استمرارا لجهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات اليمنية المحررة حديثا؛ والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي.

 

وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي دورها النبيل في دعم المديريات والمدن اليمنية المحررة بالساحل الغربي من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.

المزيد عن: اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الامارات 60 طنا من المواد الغذائية
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