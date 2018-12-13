إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني بسبب انتهاكات في منتخب السيدات

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء رئيس الاتحاد الأفغاني أكرم الدين كريم، بالإيقاف مؤقتاً عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة بسبب تحقيق في مزاعم عن انتهاكات في منتخب السيدات.







وأمر الرئيس الأفغاني أشرف غني بفتح تحقيق بعدما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي عن شخصيات كبرى على صلة بفريق كرة القدم النسائية زعمهم أن عدداً من اللاعبات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني للعبة.







وأصدرت السلطات الأفغانية بالفعل قراراً بمنع كريم وخمسة مسؤولين آخرين من مزاولة أعمالهم مطلع هذا الأسبوع قبل صدور بيان "فيفا" اليوم الأربعاء.







وقال "فيفا" "فرضت غرفة التحقيق التابعة للجنة القيم المستقلة إيقافاً مؤقتاً على أكرم الدين كريم عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي.







"ينتهي هذا الإجراء المؤقت بعد 90 يوما من تاريخ الإعلان ويمكن تمديده إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن المسألة محل التحقيق".







وأضاف "فرضت هذه العقوبة استناداً إلى تحقيقات جارية تتعلق بمسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم وفق ما أفادت السلطات المحلية وورد في وسائل إعلام".







وأعلن "فيفا" أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ بأثر فوري.







وبحسب تقرير الغارديان، تعرضت اللاعبات للاستغلال الجنسي المزعوم داخل مقر اتحاد كرة القدم بأفغانستان وداخل معسكر للتدريب في الأردن في فبراير (شباط).







ونفى الاتحاد الأفغاني لكرة القدم هذه المزاعم وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق بهذا الخصوص.